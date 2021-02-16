"Ювентус" провел переговоры с Зиданом

Туринский "Ювентус" хочет переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, представители итальянского клуба уже контактировали с французским специалистом. На посту наставника "Ювентуса" Зидан может сменить Андреа Пирло, под руководством которого туринский клуб занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что "Реал" уволит Зидана по окончании сезона, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов.

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