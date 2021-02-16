"Ювентус" провел переговоры с Зиданом
Туринский "Ювентус" хочет переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, сообщает El Chiringuito.
По сведениям издания, представители итальянского клуба уже контактировали с французским специалистом. На посту наставника "Ювентуса" Зидан может сменить Андреа Пирло, под руководством которого туринский клуб занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что "Реал" уволит Зидана по окончании сезона, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов.
Не пропустите: "Ювентус" предлагает "Реалу" обмен защитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
главное
Лента новостей
-
Денис Черышев вернулся к тренировкам
-
Сына Луческу уволили с поста главного тренера саудовского клуба
-
2
Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон
-
Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"
-
10 лет назад Роберто Карлос перешел в "Анжи": появились данные о зарплате игрока
-
Де Брюйне вернулся в строй
-
"Порту" - "Ювентус": где смотреть онлайн
-
"Ювентус" провел переговоры с Зиданом
-
1
Промес не может договориться с "Аяксом" об уходе
-
Рондон выбрал игровой номер в ЦСКА
-
Президент "Ювентуса" оригинально оценил жест со средним пальцем, который показал ему Конте
-
"Рубин" подписал контракт с молодым талантом
-
Руководитель "Сочи" высказался о возможном выкупе трансфера форварда "Спартака"
-
1
"Рубин" продлил контракт с основным защитником
-
"Реал" нацелился на молодого португальца, который недавно сломал ногу
-
IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке
-
Слуцкий высказался о гипотетическом возвращении Головина в Россию
-
Камавинга готов ждать переход в "Реал"
-
1
У "Тоттенхэма" летом может пройти распродажа футболистов
-
Гвардиола поддержал Клоппа: "Не существует тренера, который всегда побеждает"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14