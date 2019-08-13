"Ювентус" провел презентацию Данило

Сегодня, 13 августа, "Ювентус" провел презентацию новичка команды Данило, который ранее играл в "Манчестер Сити". Об этом туринцы написали в своем твиттере.

"В Турине есть все, чтобы я был счастлив. Мне очень важна атмосфера не только на поле, но и вне его. У Сарри отличное отношение к команде", - сказал Данилу.

В минувшем сезоне 28-летний бразилец выступал в "Сити", отметившись 1 голом и 1 ассистом в 22 матчах.

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