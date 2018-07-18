"Ювентус" провел презентацию третьего комплекта формы, выполненного из пластика

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"Ювентус" провел презентацию третьего комплекта формы, выполненного из пластика

"Ювентус" презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон.

Экипировка изготовлена компанией adidas из переработанного океанического пластика.

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