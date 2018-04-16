"Ювентус" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖ

Теги ювентуспсжэдинсон кавани маркиньослайвин курзаваадриан рабьо

"Ювентус" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖТуринский "Ювентус" проявляет интерес сразу к четырем игрокам ПСЖ, информирует Corriere Dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" имеет виды на защитников парижан Лайвина Курзава и Маркиньоса, их полузащитника Адриана Рабьо, а также ведущего форварда Эдинсона Кавани.

Напомним, "Ювентус" не заинтересован в возвращении Мораты. | soccernews.ru

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