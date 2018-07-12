"Ювентус" проявляет интерес к четырем защитникам

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"Ювентус" проявляет интерес к четырем защитникамТуринский "Ювентус" проявляет интерес сразу к четырем игрокам для усиления своей линии обороны, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" рассматривает вопрос о приобретении защитников мадридского "Атлетико" Стефана Савича и Диего Година, лондонского "Арсенала" Шкодрана Мустафи и мюнхенской "Баварии" Хуана Берната.

Напомним, Головин дал свой ответ "Ювентусу". | soccernews.ru

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