"Ювентус" проявляет интерес к нападающему из КДНР

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"Ювентус" проявляет интерес к нападающему из КДНР

Форвард "Кальяри" Хан Кван Сон стал трансферной целью "Ювентуса", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, представители клубов в ходе деловой встречи обсудили возможный переход 19-летнего футболиста из КНДР в стан "бьянконери".

В этом сезоне перспективный нападающий выступает на правах аренды за "Перуджу", сыграл 19 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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