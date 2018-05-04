"Ювентус" проявляет интерес к трем игрокам ПСЖ

Теги ювентуспсжадриан рабьоанхель ди мариятомас менье

"Ювентус" проявляет интерес к трем игрокам ПСЖТуринский "Ювентус" проявляет интерес сразу к трем игрокам ПСЖ, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" претендует на защитника парижан Томаса Менье, полузащитника Адриана Рабьо и вингера Анхеля Ди Марию. Ожидается, что чемпион Италии будет готов предпринять попытки их приобрести, если французский гранд ввиду своих проблем с правилом финансового Fair Play решит с ними расстаться.

Напомним, "Ювентус" определился с размером предложения по Морате. | soccernews.ru

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