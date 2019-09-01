"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Жерому Боатенгу

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"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Жерому Боатенгу

"Ювентус" ищет замену травмированному защитнику Джорджо Кьеллини. Туринцы готовы приобрести игрока "Баварии" Жерома Боатенга, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.

По информации источника, Джорджио Кьеллини выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразных связок. Боатенг не присутствовал на сегодняшней тренировке мюнхинцев. Он может вылететь в Турин уже сегодня.

Футболист выступает в "Баварии" с 2011 года.

Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" на замену Кьеллини хочет взять Ракитича.

Читайте также: "Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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