"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Жерому Боатенгу
"Ювентус" ищет замену травмированному защитнику Джорджо Кьеллини. Туринцы готовы приобрести игрока "Баварии" Жерома Боатенга, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.
По информации источника, Джорджио Кьеллини выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразных связок. Боатенг не присутствовал на сегодняшней тренировке мюнхинцев. Он может вылететь в Турин уже сегодня.
Футболист выступает в "Баварии" с 2011 года.
Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" на замену Кьеллини хочет взять Ракитича.
Читайте также: "Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0