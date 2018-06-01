"Ювентус" пытается подписать нового голкипера

Теги маттиа перинювентусдженоа

"Ювентус" пытается подписать нового голкипера

"Ювентус" хочет подписать голкипера "Дженоа" Маттиа Перина.

Как сообщает Football Italia, сегодня состоится встреча представителя "Ювентуса" с агентом игрока. Туринцы предлагают за вратаря 10 миллионов евро и кого-то из двух футболистов - Эмиля Аудеро или Роландо Мандрагору.

Напомним, что ранее "Ювентус" покинул Джанлуиджи Буффон.

Читайте также: Перин согласен на переход в топ-клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов