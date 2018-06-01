"Ювентус" пытается подписать нового голкипера

"Ювентус" хочет подписать голкипера "Дженоа" Маттиа Перина.

Как сообщает Football Italia, сегодня состоится встреча представителя "Ювентуса" с агентом игрока. Туринцы предлагают за вратаря 10 миллионов евро и кого-то из двух футболистов - Эмиля Аудеро или Роландо Мандрагору.

Напомним, что ранее "Ювентус" покинул Джанлуиджи Буффон.

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