"Ювентус" пытается сбить цену на Матича

"Ювентус" продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника "Челси" Неманьи Матича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "синие" требуют за 28-летнего серба 45 миллионов евро, однако туринский клуб пытается сбить цену.

Возможно, "Челси" пойдёт на уступки "Ювентусу", если лондонцам удастся договориться о переходе бразильского защитника "бьянконери" Алекса Сандро.

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