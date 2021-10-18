"Ювентус" пытается убедить "Атлетико" снизить сумму выкупа Мораты

Теги ювентусатлетико мадридальваро моратадушан влаховичфиорентинатрансферы

"Ювентус" пытается убедить "Атлетико" снизить сумму выкупа Мораты

Фото инстаграм Альваро Мораты

Форвард "Ювентуса" Альваро Мората может остаться в туринском клубе, но при определённых условиях.

По информации Tuttosport, "старая синьора" готова выкупить футболиста у "Атлетико", если летом сорвётся трансфер нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

При этом итальянцы пытаются снизить цену на Морату. Сейчас в договоре между сторонами прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.

Испанец выступает за "Ювентус" на правах аренды с сентября 2020 года. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

Не пропустите: Райола ищет де Лигту новый клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Венгер предложил судейскую реформу в футболе

Венгер предложил судейскую реформу в футболе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов