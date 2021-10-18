"Ювентус" пытается убедить "Атлетико" снизить сумму выкупа Мораты

Фото инстаграм Альваро Мораты

Форвард "Ювентуса" Альваро Мората может остаться в туринском клубе, но при определённых условиях.

По информации Tuttosport, "старая синьора" готова выкупить футболиста у "Атлетико", если летом сорвётся трансфер нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

При этом итальянцы пытаются снизить цену на Морату. Сейчас в договоре между сторонами прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.

Испанец выступает за "Ювентус" на правах аренды с сентября 2020 года. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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