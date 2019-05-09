"Ювентус" пытался переманить Клоппа

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"Ювентус" пытался переманить Клоппа

Руководство "Ювентуса" хотело видеть Юргена Клоппа на посту главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

По информации источника, боссы туринского клуба приглашали немецкого специалиста, однако тот ответил отказом.

Дело в том, что у Клоппа уже есть договорённость с "Ливерпулем" о заключении нового пятилетнего контракта. Его зарплата составит 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году.

Что касается "Ювентуса", то сейчас команду возглавляет Массимилиано Аллегри, но, по данным СМИ, в ближайшее время он покинет клуб.

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