"Ювентус" пытался переманить Клоппа
Руководство "Ювентуса" хотело видеть Юргена Клоппа на посту главного тренера команды, сообщает Calciomercato.
По информации источника, боссы туринского клуба приглашали немецкого специалиста, однако тот ответил отказом.
Дело в том, что у Клоппа уже есть договорённость с "Ливерпулем" о заключении нового пятилетнего контракта. Его зарплата составит 10 миллионов евро в год плюс бонусы.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году.
Что касается "Ювентуса", то сейчас команду возглавляет Массимилиано Аллегри, но, по данным СМИ, в ближайшее время он покинет клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15