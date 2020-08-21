"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

Теги ювентусгонсало игуаинсами хедира

"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

"Ювентус" может расстаться с форвардом Гонсало Игуаином и хавбеком Сами Хедирой. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. 

По данным источника, клуб работает над расторжением контрактов футболистов. Оба игрока получат компенсацию за разрыв соглашения.

Напомним, недавно "Ювентус" возглавил Андре Пирло, который намерен расстаться с ненужными игроками клуба и приобрести новых

32-летний Игуаин провел 32 матча в сезоне Серии А, забив 8 голов.

А еще: "Ювентус" отказывается продавать Дибалу | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси

Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов