"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры
"Ювентус" может расстаться с форвардом Гонсало Игуаином и хавбеком Сами Хедирой. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, клуб работает над расторжением контрактов футболистов. Оба игрока получат компенсацию за разрыв соглашения.
Напомним, недавно "Ювентус" возглавил Андре Пирло, который намерен расстаться с ненужными игроками клуба и приобрести новых
32-летний Игуаин провел 32 матча в сезоне Серии А, забив 8 голов.
А еще: "Ювентус" отказывается продавать Дибалу | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17