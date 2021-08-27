"Ювентус" работает над возвращением Мойсе Кина

Фото инстаграм Мойсе Кина

Нападающий "Эвертона" Мойсе Кин может вернуться в туринский "Ювентус", утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, 21-летний футболист готов к возвращению, однако клубы пока не договорились об условиях сделки.

"Старая синьора" хочет арендовать вингера с опцией выкупа, которая при выполнении определенных условий превратится в обязательство.

Если трансфер состоится, то Кин заключит с "Ювентусом" контракт на пять лет по схеме "1+4".

Форвард является воспитанником "бьянконери". В "Эвертон" его продали два года назад за 27,5 миллиона евро. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в ПСЖ.

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