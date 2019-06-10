"Ювентус" ради трансфера Погба может продать пять футболистов

"Ювентус" может продать пять футболистов, чтобы осуществить трансфер Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Corriere dello Sport, кандидатами на продажу являются вратарь Маттиа Перин, защитник Жоау Канселу, вингеры Дуглас Коста и Хуан Куадрадо, а также форвард Марио Манджукич.

Отмечается, что вырученные средства нужны не только ради трансфера француза, но и для избежания проблем с ФФП.

Напомним, что в свое время "МЮ" приобрел Погба у "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

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