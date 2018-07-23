"Ювентус" рассчитывает на помощь агента Роналду в еще одном дорогостоящем трансфере

Туринский "Ювентус" рассчитывает на помощь агента своего новоиспеченного форварда Криштиану Роналду Жорже Мендеша в еще одном дорогостоящем трансфере.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" планирует задействовать посредником представителя пятикратного обладателя "Золотого мяча" в своих переговорах по возможному подписанию полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. В стане чемпиона Италии надеются, что хорошие отношения португальского агента с президентом "орлов" Клаудио Лотито помогут им заполучить серба.

Напомним, "Ювентус" заинтересовался еще одним защитником "Атлетико". | soccernews.ru