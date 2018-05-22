"Ювентус" рассчитывает усилить атаку двумя звездными игроками АПЛ

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"Ювентус" рассчитывает усилить атаку двумя звездными игроками АПЛБлижайшим летом туринский "Ювентус" рассчитывает усилить свою атаку двумя звездными игроками, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "старая синьора" планирует предпринять попытки подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля и форварда лондонского "Челси" Альваро Морату.

Напомним, "Ювентус" согласовал первый летний трансфер. | soccernews.ru

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