"Ювентус" рассчитывает усилить атаку двумя звездными игроками АПЛ
Ближайшим летом туринский "Ювентус" рассчитывает усилить свою атаку двумя звездными игроками, информирует Tuttosport.
Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "старая синьора" планирует предпринять попытки подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля и форварда лондонского "Челси" Альваро Морату.
Напомним, "Ювентус" согласовал первый летний трансфер. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31