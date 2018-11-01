"Ювентус" рассчитывает усилиться хавбеком "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" рассчитывает усилиться полузащитником "Манчестер Юнайтед" Хуаном Матой, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет заполучить 30-летнего испанца следующим летом, когда он станет свободным агентом. Таким образом, опытный хавбек может достаться итальянскому гранду совершенно бесплатно.

"Ювентус" намерен вступить в переговоры с футболистом уже после Нового года. На него также претендует лондонский "Арсенал".

Мата выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 196 матчей, забил 41 гол и сделал 34 ассиста.

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