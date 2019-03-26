"Ювентус" рассказал о травме Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был травмирован в матче сборной Португалии и Сербии в рамках 2-го тура отбора Евро-2020 (1:1).

Португалец был заменен на 30-й минуте.

По данным источника, Роналду прошел медобследование. врачи диагностировали повреждение сгибателей правого бедра. Футболисту предстоит пройти еще несколько обследований, чтобы понять, когда он сможет вернуться в строй.

Напомним, 10 апреля пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом".

Не пропустите: Роналду недоволен судейством в матче Португалия - Сербия| http://soccernews.ru