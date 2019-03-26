"Ювентус" рассказал о травме Роналду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был травмирован в матче сборной Португалии и Сербии в рамках 2-го тура отбора Евро-2020 (1:1).
Португалец был заменен на 30-й минуте.
По данным источника, Роналду прошел медобследование. врачи диагностировали повреждение сгибателей правого бедра. Футболисту предстоит пройти еще несколько обследований, чтобы понять, когда он сможет вернуться в строй.
Напомним, 10 апреля пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом".
Не пропустите: Роналду недоволен судейством в матче Португалия - Сербия| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11