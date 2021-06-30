"Ювентус" рассказал об убытках из-за коронавируса

Теги ювентускоронавирус

"Ювентус" рассказал об убытках из-за коронавирусаФото: ФК "Ювентус"

"Ювентус" провел заседание совета директоров, на котором был поднят вопрос финансового состояния клуба.

Как сообщает сайт "старой синьоры", суммарные прямые и косвенные потери клуба из-за пандемии коронавируса за три финансовых года (2019/20, 2020/21, 2021/22) оцениваются в 320 миллионов евро.

"Ювентус" увеличил уставной капитал клуба до 400 миллионов евро, 63,8% покроет компания Exor, а остальную часть - другие акционеры.

Также отмечается, что совет директоров утвердил полномочия Маурицио Арривабене в сфере футбольного бизнеса. Он должен занять пост генерального директора "Ювентуса".

Читайте также: "Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов