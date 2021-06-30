"Ювентус" рассказал об убытках из-за коронавируса

Фото: ФК "Ювентус"

"Ювентус" провел заседание совета директоров, на котором был поднят вопрос финансового состояния клуба.

Как сообщает сайт "старой синьоры", суммарные прямые и косвенные потери клуба из-за пандемии коронавируса за три финансовых года (2019/20, 2020/21, 2021/22) оцениваются в 320 миллионов евро.

"Ювентус" увеличил уставной капитал клуба до 400 миллионов евро, 63,8% покроет компания Exor, а остальную часть - другие акционеры.

Также отмечается, что совет директоров утвердил полномочия Маурицио Арривабене в сфере футбольного бизнеса. Он должен занять пост генерального директора "Ювентуса".

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