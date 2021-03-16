"Ювентус" рассматривает 8 футболистов в случае ухода Роналду

Туринский "Ювентус" может серьезно усилить состав в случае ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, уход португальца позволит клубу сэкономить порядка 60 миллионов евро, которые он должен получить за последний год контракта. В связи с этим "Ювентус" интересуется нападающими Аркадиушем Миликом ("Марсель"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди и Мойсе Кином (оба - ПСЖ), Мемфисом Депаем ("Лион"), полузащитниками Полем Погба ("Манчестер Юнатед"), Мануэлем Локателли ("Сассуоло") и Жоржиньо ("Челси").

Ранее сообщалось, что агент 36-летнего Роналду стал прорабатывать вариант с возвращением португальца в мадридский "Реал".

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