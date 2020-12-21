"Ювентус" рассматривает два варианта усиления атаки в январе

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"Ювентус" рассматривает два варианта усиления атаки в январе

Туринский "Ювентус" собирается подписать нового форварда в январе, утверждает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" рассматривает две кандидатуры - это Мемфис Депай ("Лион") и Аркадиуш Милик ("Наполи").

И голландец, и поляк следующим летом станут свободными агентами, поэтому зимой их можно заполучить за небольшие деньги.

Ранее СМИ писали, что "Наполи" требует за Милика 18 миллионов евро, а "Лион" хочет выручить от продажи Депая хотя бы 5 миллионов.

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