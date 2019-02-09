"Ювентус" рассматривает двух игроков "Реала" на замену Дибале

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"Ювентус" рассматривает двух игроков "Реала" на замену Дибале

Туринский "Ювентус" рассматривает двух игроков мадридского "Реала" на замену своему нападающему Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, речь идёт об атакующих полузащитниках Иско и Хамесе Родригесе. Испанец имеет напряжённые отношения с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари, а колумбиец уже полтора года выступает за "Баварию" на правах аренды, поэтому его будущее на "Сантьяго Бернабеу" достаточно туманно.

В текущем сезоне 26-летний Иско сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста. В активе 27-летнего Хамеса 15 игр, в которых он отличился 3 голами и 3 результативными передачами.

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