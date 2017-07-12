"Ювентус" рассматривает Джана в качестве альтернативы Матюиди

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"Ювентус" рассматривает Джана в качестве альтернативы Матюиди
"Ювентус" продолжает переговоры о покупке полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложит за футболиста 15 миллионов евро. "Юве" не будет увеличивать предложение, так как контракт игрока с парижанами истекает через год.

Если трансфер Матюиди не состоится, то "Ювентус" попытается купить немецкого полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, чей контракт с клубом также истекает летом 2018 года.

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