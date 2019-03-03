"Ювентус" рассматривает кандидатуры четырех топ-тренеров в качестве возможной замены Аллегри

Теги ювентусюрген клоппхосеп гвардиолазинедин зиданантонио конте

"Ювентус" рассматривает кандидатуры четырех топ-тренеров в качестве возможной замены Аллегри

"Ювентус" приступил к поискам нового главного тренера на случай, если нынешний наставник Массимилиано Аллегри решит покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, в сферу интересов туринского клуба входят Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", а также Зинедин Зидан и Антонио Конте (оба – безработные).

Стоит отметить, что Конте уже тренировал "Ювентус" с 2011 по 2014 годы, трижды выиграв с клубом чемпионат Италии.

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