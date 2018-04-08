"Ювентус" рассматривает трех кандидатов на замену Аллегри

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом может покинуть клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, на замену Аллегри "старая синьора" рассматривает кандидатуры Дидье Дешама, Зинедина Зидана и Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что Аллегри может перебраться в АПЛ, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

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