"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Пирло
Фото AFP
Туринский "Ювентус" изучает варианты на случай увольнения Андреа Пирло с поста главного тренера.
По информации La Repubblica, в шорт-лист "старой синьоры" входят три специалиста - Лучано Спаллетти (безработный), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Симоне Индзаги ("Лацио").
Возможность приглашения Юргена Клоппа или Хосепа Гвардиолы клуб не рассматривает из-за их финансовых требований, а возвращение Массимилиано Аллегри маловероятно в связи с его непростыми отношениями с руководством.
Напомним, что Пирло возглавил "Ювентус" прошлым летом. Это его первый тренерский опыт. Команда идёт на четвёртом месте в Серии А, вышла в финал Кубка Италии, но вылетела из Лиги Чемпионов от "Порту" на стадии 1/8 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17