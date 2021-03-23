"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Пирло

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"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Пирло

Фото AFP

Туринский "Ювентус" изучает варианты на случай увольнения Андреа Пирло с поста главного тренера.

По информации La Repubblica, в шорт-лист "старой синьоры" входят три специалиста - Лучано Спаллетти (безработный), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Симоне Индзаги ("Лацио").

Возможность приглашения Юргена Клоппа или Хосепа Гвардиолы клуб не рассматривает из-за их финансовых требований, а возвращение Массимилиано Аллегри маловероятно в связи с его непростыми отношениями с руководством.

Напомним, что Пирло возглавил "Ювентус" прошлым летом. Это его первый тренерский опыт. Команда идёт на четвёртом месте в Серии А, вышла в финал Кубка Италии, но вылетела из Лиги Чемпионов от "Порту" на стадии 1/8 финала.

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