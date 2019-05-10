"Ювентус" рассматривает трех тренеров в качестве замены Аллегри

1 Теги ювентусмаурисио почеттинолеонарду жардимджан пьеро гасперини

"Ювентус" рассматривает трех тренеров в качестве замены Аллегри

"Ювентус" приступил к поиску нового главного тренера и рассматривает кандидатуры трех специалистов, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, туринский клуб интересуется Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Леонарду Жардимом ("Монако").

Ранее сообщалось, что Аллегри выдвинул руководству "Ювентуса" ряд требований, которые, скорее всего, не будут приняты.

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