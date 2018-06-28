Туринский "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "старой синьоры" входят вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, а также форварды Мауро Икарди из миланского "Интера" и Альваро Мората из лондонского "Челси".

Напомним, "Ювентус" вернулся в борьбу за Головина. | soccernews.ru