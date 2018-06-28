"Ювентус" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки

Теги ювентусантони мартиальальваро моратамауро икарди

"Ювентус" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атакиТуринский "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "старой синьоры" входят вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, а также форварды Мауро Икарди из миланского "Интера" и Альваро Мората из лондонского "Челси".

Напомним, "Ювентус" вернулся в борьбу за Головина. | soccernews.ru

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