"Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Бонуччи

Теги ювентуслеонардо бонуччишкодран мустафибенедикт хеведесэсекьель гарай

"Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену БонуччиТуринский "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Леонардо Бонуччи, который перебрался в "Милан".

Как информирует Tuttosport, в сферу интересов "старой сеньоры" входят Эсекьель Гарай из испанской "Валенсии", Шкодран Мустафи из лондонского "Арсенала" и Бенедикт Хеведес из гельзенкирхенского "Шальке".

Напомним, "Ювентус" интересуется Муссой Сиссоко| soccernews.ru

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правда

Из вариантов Мустафи не перейдёт. Остальные может быть.

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