"Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Бонуччи

Туринский "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Леонардо Бонуччи, который перебрался в "Милан".

Как информирует Tuttosport, в сферу интересов "старой сеньоры" входят Эсекьель Гарай из испанской "Валенсии", Шкодран Мустафи из лондонского "Арсенала" и Бенедикт Хеведес из гельзенкирхенского "Шальке".