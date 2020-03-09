"Ювентус" рассматривает три кандидатуры в качестве замены Игуаина

Туринский "Ювентус" ищет замену для аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуры Габриэла Жезуса ("Манчестер Сити"), Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") и Мауро Икарди ("Интер", выступает за ПСЖ на правах аренды).

В нынешнем сезоне 32-летний Икарди провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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