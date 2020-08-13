"Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду или Дибалы

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в скором времени встретится со спортивным директором клуба Фабио Паратичи и обсудит трансферные цели. Об этом сообщает Sportmediaset.

По данным источника, стороны обсудят будущее форвардов Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Клуб планирует продать одного из игроков, чтобы разгрузить зарплатную деятельность.

Напомним, 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год, 26-летний аргентинец - 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в "Барселоне", однако позже окружение игрока опровергло информацию.

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