"Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду или Дибалы
Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в скором времени встретится со спортивным директором клуба Фабио Паратичи и обсудит трансферные цели. Об этом сообщает Sportmediaset.
По данным источника, стороны обсудят будущее форвардов Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Клуб планирует продать одного из игроков, чтобы разгрузить зарплатную деятельность.
Напомним, 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год, 26-летний аргентинец - 15 миллионов.
Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в "Барселоне", однако позже окружение игрока опровергло информацию.
Не пропустите: Роналду намерен остаться в "Ювентусе"| http://soccernews.ru
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