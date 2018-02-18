"Ювентус" рассматривает вариант с громким обменом игроками с "Реалом"

Теги ювентусреал мадридгарет бэйлпауло дибала

"Ювентус" рассматривает вариант с громким обменом игроками с "Реалом"Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с громким обменом игроками с мадридским "Реалом", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

В частности, сообщается, что "старая сеньора" вполне может отпустить следующим летом своего форварда Пауло Дибалу, который входит в сферу интересов королевского клуба. Однако взамен чемпион Италии хотел бы получить вингера "сливочных" Гарета Бэйла.

Напомним, Алекс Сандро не собирается уходить из "Ювентуса". | soccernews.ru

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