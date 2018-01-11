"Ювентус" рассматривает вариант с обменом Алекса Сандро на двух игроков ПСЖ

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"Ювентус" рассматривает вариант с обменом Алекса Сандро на двух игроков ПСЖТуринский "Ювентус" может совершить обмен футболистами с французским ПСЖ, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" рассматривает вариант с подписанием защитника парижан Томаса Менье и их полузащитника Адриана Рабьо в счет продажи своего игрока линии обороны Алекса Сандро лидеру французской Лиги 1.

Напомним, "Ювентус" может продать Дибалу. | soccernews.ru

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