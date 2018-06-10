"Ювентус" рассматривает вариант с обменом своей звезды на Роналду

Туринский "Ювентус" нацелился на ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "старая синьора" рассматривает вариант с приобретением португальца ближайшим летом. За него чемпион Италии вполне может предложить 100 миллионов евро и включить в сделку по нему своего форварда Пауло Дибалу.

Напомним, Роналду согласовал с испанскими налоговыми органами сумму штрафа. | soccernews.ru