"Ювентус" рассматривает вариант с обменом своей звезды на Роналду

1 Теги реал мадридювентуспауло дибалапортугалия

"Ювентус" рассматривает вариант с обменом своей звезды на РоналдуТуринский "Ювентус" нацелился на ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "старая синьора" рассматривает вариант с приобретением португальца ближайшим летом. За него чемпион Италии вполне может предложить 100 миллионов евро и включить в сделку по нему своего форварда Пауло Дибалу.

Напомним, Роналду согласовал с испанскими налоговыми органами сумму штрафа. | soccernews.ru

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