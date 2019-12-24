"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё-таки может сменить команду в январе.
Несмотря на нежелание "Реала" покупать француза этой зимой, у него есть неплохие шансы покинуть "Олд Траффорд".
По информации Tuttosport, туринский "Ювентус" готов обменять Погба на Эмре Джана с доплатой со своей стороны в размере 60 миллионов евро.
26-летний хавбек уже выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год и выиграл с командой 9 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12