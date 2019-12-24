"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой

1 Теги манчестер юнайтедювентусполь погбаэмре джантрансферы

"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё-таки может сменить команду в январе.

Несмотря на нежелание "Реала" покупать француза этой зимой, у него есть неплохие шансы покинуть "Олд Траффорд".

По информации Tuttosport, туринский "Ювентус" готов обменять Погба на Эмре Джана с доплатой со своей стороны в размере 60 миллионов евро.

26-летний хавбек уже выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год и выиграл с командой 9 трофеев.

Не пропустите: "Ювентус" выиграл борьбу за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

petrovaleksan

Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://bit.vodka/strong

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов