"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё-таки может сменить команду в январе.

Несмотря на нежелание "Реала" покупать француза этой зимой, у него есть неплохие шансы покинуть "Олд Траффорд".

По информации Tuttosport, туринский "Ювентус" готов обменять Погба на Эмре Джана с доплатой со своей стороны в размере 60 миллионов евро.

26-летний хавбек уже выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год и выиграл с командой 9 трофеев.

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