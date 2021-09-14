"Ювентус" разгромил чемпиона Швеции в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов итальянский "Ювентус" на выезде разгромил шведский "Мальме" со счетом 3:0.

Победу туринцам принесли голы Алекса Сандра, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

Во 2-м туре "Ювентус" дома сыграет с "Челси", а "Мальме" на выезде встретится с "Зенитом".

"Мальме" Швеция – "Ювентус" Италия - 0:3 (0:3)

Голы: Алекс Сандро, 23 - 0:1, Дибала, 45 (с пенальти) - 0:2, Мората, 45+1 - 0:3

"Мальме": Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Рикс (Ольссон, 76), Инносент (Нанаси, 75), Кристиансен, Ракип (Налич, 59), Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).

"Ювентус": Шченсны, Данило, де Лигт (Ругани, 86), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кулусевски, 83), Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Рабьо, Дибала (Рэмзи, 82), Мората (Кин, 68).

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