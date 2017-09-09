"Ювентус" разгромил "Кьево"

В матче 3-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле разгромил "Кьево" из Вероны со счетом 3:0.

"Ювентус" - "Кьево" - 3:0

Голы: Хетемай, 17 - 1:0 (автогол), Игуаин, 58 - 2:0, Дибала, 83 - 3:0.

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Бенатиа, Ругани, Асамоа, Матюиди, Пьянич, Стураро (Бернардески, 76), Коста (Дибала, 54), Игуаин, Манджукич (Бентанкур, 83).

"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Гамберини, Дайнелли, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай (Ригони, 68), Бирса, Пуччарелли (Пеллисье, 66), Инглезе (Лерис, 76).

Напомним, Филиппо Индзаги считает "Ювентус" фаворитом Серии А. | soccernews.ru