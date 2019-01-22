"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти
В матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Кьево" со счетом 3:0. Победу туринскому клубу принесли голы Дугласа Косты, Эмре Джана и Даниэле Ругани. В начале второго тайма Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
ЮВЕНТУС - КЬЕВО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Благодаря победе "Ювентус", лидирующий в турнирной таблице Серии А, увеличил отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков. "Кьево" остался на последней, 20-й позиции.
"Ювентус" – "Кьево" - 3:0 (2:0)
Голы: Дуглас Коста, 13 - 1:0, Джан, 45 - 2:0, Ругани, 84 - 3:0
"Ювентус": Перин, Ругани, Алекс Сандро (Кин, 89), Де Шильо, Кьеллини, Матюиди, Джан, Дуглас Коста (Бентанкур, 76), Бернардески (Спинаццола, 86), Дибала, Роналду.
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович, Бани, Депаоли (Ярошиньски, 66), Джаккерини, Радованович, Кийине, Хетемай (Вигнато, 61), Меджорини, Пеллиссье (Стемпиньски, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8