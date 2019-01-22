"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти

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"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Кьево" со счетом 3:0. Победу туринскому клубу принесли голы Дугласа Косты, Эмре Джана и Даниэле Ругани. В начале второго тайма Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

ЮВЕНТУС - КЬЕВО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Благодаря победе "Ювентус", лидирующий в турнирной таблице Серии А, увеличил отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков. "Кьево" остался на последней, 20-й позиции. 

"Ювентус" – "Кьево" - 3:0 (2:0)
Голы: Дуглас Коста, 13 - 1:0, Джан, 45 - 2:0, Ругани, 84 - 3:0

"Ювентус": Перин, Ругани, Алекс Сандро (Кин, 89), Де Шильо, Кьеллини, Матюиди, Джан, Дуглас Коста (Бентанкур, 76), Бернардески (Спинаццола, 86), Дибала, Роналду.

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович, Бани, Депаоли (Ярошиньски, 66), Джаккерини, Радованович, Кийине, Хетемай (Вигнато, 61), Меджорини, Пеллиссье (Стемпиньски, 65).

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