"Ювентус" разгромил "Кротоне"

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"Ювентус" разгромил "Кротоне"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал крупную победу над "Кротоне". Все мячи были забиты во втором тайме. Отличились Марио Манджукич, Маттиа Де Шильо и Медхи Бенатия. После этого матча "Ювентус" занимает третье место в Серии А, "Кротоне" находится на 15-й позиции.

"Ювентус" – "Кротоне" - 3:0 (0:0)
Голы: Манджукич, 52 - 1:0, Де Шильо, 60 - 2:0, Бенатия, 71 - 3:0

"Ювентус": Буффон, Бенатия, Хеведес (Пьянич, 68), Алекс Сандро, Бардзальи, Матюиди, Маркизио (Стураро, 77), Дуглас Коста, Лихтштайнер (Де Шильо, 57), Манджукич, Дибала.

"Кротоне": Кордац, Айети, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Мандрагора, Барберис (Ромеро, 79), Налини (Фараони, 85), Роден, Тонев (Тротта, 75), Будимир.

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