"Ювентус" разгромил "Сампдорию" в дебютном матче Пирло
"Ювентус" забил три безответных гола "Сампдории" в матче Серии А.
"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0
Голы: Кулусевски, 13 - 1:0, Бонуччи, 78 - 2:0, Роналду, 88 - 3:0
"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 83), Данило, Фработта (Де Шильо, 67), Куадрадо (Бентанкур, 78), Рабьо, Рэмзи, Маккенни, Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Роналду.
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Депаоли (Рамирес, 46), Торсбю (Дамсгор, 70), Экдаль, Янкто, Тонелли (Йосида, 46), Бонаццоли (Верре, 70), Лерис (Куальярелла, 46).
В следующей встрече "Ювентус" сыграет с "Ромой". "Сампдория" сыграет с "Беневенто".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17