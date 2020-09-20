"Ювентус" разгромил "Сампдорию" в дебютном матче Пирло

"Ювентус" забил три безответных гола "Сампдории" в матче Серии А.

"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0

Голы: Кулусевски, 13 - 1:0, Бонуччи, 78 - 2:0, Роналду, 88 - 3:0

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 83), Данило, Фработта (Де Шильо, 67), Куадрадо (Бентанкур, 78), Рабьо, Рэмзи, Маккенни, Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Роналду.

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Депаоли (Рамирес, 46), Торсбю (Дамсгор, 70), Экдаль, Янкто, Тонелли (Йосида, 46), Бонаццоли (Верре, 70), Лерис (Куальярелла, 46).

В следующей встрече "Ювентус" сыграет с "Ромой". "Сампдория" сыграет с "Беневенто".

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