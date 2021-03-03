"Ювентус" разгромил "Специю"

В Турине прошел матч в рамках 25-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Специей". Хозяева поля на правах фаворита сразу взяли игру под свой контроль и даже забили быстрый гол, но арбитры зафиксировали офсайд у Кьезы и отменили взятие ворот. Первый тайм после этого момента не принес голы, зато во второй половине встречи "старая синьора" забила в ворота соперника сразу 3 гола. Итог встречи - разгромная победа хозяев 3:0. Победа позволила "Ювентусу" закрепиться на 3 строчке в турнирной таблице, набрав 49 очков. У "Специи" 25 баллов и 16 место в чемпионате.

"Ювентус" - "Специя" 3:0 (0:0)

Голы: Мората, 62 - 1:0, Кьеза, 71 - 2:0, Роналду, 89 - 3:0

Нереализованный пенальти: Галабинов, 90+6

"Ювентус": Щенсны, Данило, Алекс Сандро, Демирал, Фработта (Бернардески, 61), Бентанкур, Маккенни (Мората, 61), Кулусевски (Ди Пардо, 88), Рабьо, Кьеза (Рэмзи, 72), Роналду.