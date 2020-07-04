"Ювентус" разгромил "Торино" в дерби

"Ювентус" разгромил "Торино" (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отметились Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Криштиану Роналду. В собственные ворота в конце встречи забил Коффи Джиджи.

"Ювентус" - "Торино" - 4:1 (2:1)

Голы: Дибала, 3 - 1:0, Куадрадо, 29 - 2:0, Белотти, 45+6 (с пенальти) - 2:1, Криштиану Роналду, 61 - 3:1, Джиджи, 87 (в свои ворота) - 4:1.

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Данилу, де Лигт, Пьянич (Матюиди, 49), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 80), Бернардески (Дуглас Коста, 55).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Эйна (Ансальди, 84), Лянко, Бремер (Джиджи, 84), Мейте, Лукич, Верди (Миллико, 68), Белотти, Беренгер.

"Ювентус" с 75 баллами лидирует с турнирной таблице Серии А. "Торино" занимает 15 место.

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