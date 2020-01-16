"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" уверенно разобрался с "Удинезе", тем самым добыв путевку в следующий раунд.

"Ювентус" - "Удинезе" 4:0

Голы: Игуаин, 16 - 1:0, Дибала (пен), 26 - 2:0, Дибала, 57 - 3:0, Дуглас Коста (пен), 61 - 4:0

"Ювентус": Буффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Ругани, Бентанкур, Рабьо (Рэмзи, 71), Дуглас Коста (Куадрадо, 63), Бернардески, Игуаин, Дибала (Пьяца, 75).

"Удинезе": Николас, Нюйтинк, Опоку, Де Майо, тер Авест, Яяло, Уолас (Фофана, 76), Сема (Ларсен, 62), Барак, Теодорчик (Лазанья, 46), Несторовски.

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