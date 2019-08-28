"Ювентус" решил не продавать Демирала

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"Ювентус" решил не продавать Демирала

"Ювентус" решил не продавать защитника Мериха Демирала этим летом. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее сообщалось, что в 21-летнем игроке заинтересован "Милан", который готов заплатить 35 миллионов евро за трансфер.

Туринцы решили оставить футболиста в команде и дать ему шанс завоевать место в основе.

Демирал перешёл в "Ювентус" летом этого года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний футболист участвовал в 14 матчах.

А еще: "Ювентус" отказал "Зениту" в приобретении Демирала| http://soccernews.ru
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