"Ювентус" решил продлить контракт с Игуаином

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин доказал своей игрой важность для команды.

По информации Calciomercato, руководство "старой синьоры" задумалось о продлении контракта с аргентинцем.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году. В туринском клубе хотят, чтобы 31-летний футболист остался в команде ещё на несколько лет, а затем вернулся в "Ривер Плейт".

Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года, сыграл 109 матчей и забил 56 голов. Сдавался в аренду "Милану" и "Челси".

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