"Ювентус" решил вернуть Спинаццолу

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"Ювентус" решил вернуть Спинаццолу

Туринский "Ювентус" решил вернуть следующим летом полузащитника Леонардо Спинаццолу, сообщает Football Italia.

Напомним, что сейчас 24-летний футболист на правах аренды выступает за "Аталанту", в этом сезоне он сыграл 10 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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