"Ювентус" решил вернуть Спинаццолу
Туринский "Ювентус" решил вернуть следующим летом полузащитника Леонардо Спинаццолу, сообщает Football Italia.
Напомним, что сейчас 24-летний футболист на правах аренды выступает за "Аталанту", в этом сезоне он сыграл 10 матчей и сделал 2 результативных передачи.
Не пропустите: "Ювентус" поборется с "Ромой" за Симе Врсалько. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вторая часть российско-английского противостояния: "Спартак" сразится с "Ливерпулем"
-
На распутье двух европейских турниров: "Шахтер" постарается отобрать очки у "Манчестер Сити"
-
Определились 12 участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Атлетико" не сумел добыть победу в матче с "Челси" и выбыл в Лигу Европы
-
Сенсации не случилось: "Барселона" обыгрывает "Спортинг" в заключительном туре группового этапа
Лента новостей
-
Гвардиола объяснил маленькое количество игрового времени у Бернарду Силвы
-
Конте: "В АПЛ работают отличные тренеры, и нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов это подтверждает"
-
"Олимпиакос" вручил награду Буффону
-
Моуринью: "Думаю, наш соперник по 1/8 финала ЛЧ не будет прыгать от радости"
-
Бош: "Обамеянг - это ужасный игрок, очень плохой"
-
Гончаренко: "В какой-то мере "МЮ" подвел нас, проиграв "Базелю"
-
Посол ЧМ-2018 Лопырева познакомилась с Погба
-
В "Карабахе" подвели итоги выступления в Лиге чемпионов
-
Роббен не выйдет на поле до конца года
-
Кучук уволен из "Ростова"
-
Зидан: "Критика меня действительно не беспокоит и не раздражает"
-
Ракитич: "Иногда и Месси нужно отдохнуть"
-
Симеоне: "Нам пришлось расплачиваться за две ничьи с "Карабахом"
-
Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"
-
Вторая часть российско-английского противостояния: "Спартак" сразится с "Ливерпулем"
-
На распутье двух европейских турниров: "Шахтер" постарается отобрать очки у "Манчестер Сити"
-
Пономарев: "В поражении ЦСКА от "Манчестер Юнайтед" виноват Васин"
-
"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 40-й матч подряд и повторил клубный рекорд
-
Моуринью: "ЦСКА должен дать Гончаренко время"
-
"Барселона" в 11-й раз подряд выиграла группу ЛЧ - рекорд турнира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1