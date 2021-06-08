"Ювентус" решил выкупить Морату

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен выкупить трансфер нападающего Альваро Мораты, который принадлежит мадридскому "Атлетико", сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу. Итальянцы могут выкупить форварда за 45 миллионов евро, либо продлить его аренду на год за 10 миллионов.

В минувшем сезоне 28-летний Мората выступал за "Ювентус" на правах аренды, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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