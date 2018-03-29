"Ювентус" решил выставить Алекса Сандро на трансфер

Теги ювентусалекс сандро

"Ювентус" решил выставить Алекса Сандро на трансферТуринский "Ювентус" решил выставить своего ведущего защитника Алекса Сандро на трансфер, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Сообщается, что "старая сеньора" не смогла достичь соглашения с 27-летним беком о продлении действующего соглашения. Поэтому клуб принял решение расстаться с игроком уже ближайшим летом. Трансфер бразильца оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сандро забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов