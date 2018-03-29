"Ювентус" решил выставить Алекса Сандро на трансфер

Туринский "Ювентус" решил выставить своего ведущего защитника Алекса Сандро на трансфер, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Сообщается, что "старая сеньора" не смогла достичь соглашения с 27-летним беком о продлении действующего соглашения. Поэтому клуб принял решение расстаться с игроком уже ближайшим летом. Трансфер бразильца оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сандро забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru