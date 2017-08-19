"Ювентус" с крупной победы начинает новый сезон в Серии А

Действующий чемпион Италии туринский "Ювентус" открывал Серию А домашним поединком против "Кальяри". В прошлом сезоне обе встречи между этими командами завершились победами команды Массимилиано Аллегри, которая забила 6 безответных мячей в ворота островитян. В новом сезоне команды уже провели по одной встрече. "Старая Синьора" проиграла "Лацио" матч за Суперкубок Италии (2:3), а "красно-синие" были сильнее "Палермо" в поединке Кубка Италии.

Отчетное же противостояние началось опасным моментом у ворот Краньо. Пьянич пробивал со штрафного, но совсем немного не попал в девятку. Гости не стались окапываться на своей половине поля, стараясь регулярно контратаковать. Тем не менее, отличилась более классная команда. Куадрадо выполнил передачу на Пьянича, тот подключил по правому флангу Стефана Лихтштайнера, швейцарец навесил в штрафную, где в офсайде был Гонсало Игуаин, но судья игру не остановил, так как мяч полетел на Манджукича, который в одно касание выстрелил точно в угол ворот Краньо – 1:0.

Что туринцы делают, когда забивают? Держат мяч, не давая сопернику ни единого шанса. Так и проходила игра, без моментов, но с территориальным превосходством "Ювентуса". Но до 33-й минуты, когда островитяне каким-то чудом не сравняли счет. Фариас получил мяч на левом углу штрафной и нанес классный обводящий удар в дальний угол. Буффон спас свою команду, но первым на добивание подоспел Фараго, который выстреливал практически в пустые ворота, однако умудрился пробить выше цели.

Но на этом игроки "Кальяри" не успокоились и через две минуты заработали пенальти. Последовала передача в штрафную туринцев на Чопа, а того в борьбе ударил по ноге Сандро. Арбитр сначала проигнорировал эпизод, но после консультаций с видеоассистентом все же поставил мяч на "точку". Однако Фариас дрогнул перед Буффоном, не сумев того перехитрить и упустив верный шанс сравнять счет.

Туринцев же этот эпизод завел и еще до перерыва они сумели удвоить результат. Куадрадо с правого фланга сыграл в центральный круг, откуда Пьянич выдал длинный пас на ход Дибале, а тот, обработав мяч, выскочил один на один с вратарем соперника и выстрелил под самую перекладину – 2:0.

Второй гол, должно быть, серьезным образом сломал гостей психологически. Во втором тайме они напрочь забыли про атаки. Тем не менее "Ювентус" спешил снять все вопросы о победителе задолго до финального свистка. Так на 47-й минуте обязан был забивать Дибала. Пауло мощно выстрелил по воротам с линии штрафной, но угодил в перекладину, а подоспевший к мячу Манджукич не смог переиграть Краньо.

Впрочем, по такой игре, в которой хозяева делали все, что хотели, третий гол был лишь вопросом времени. Его час пришел на 66-й минуте. Хедира ворвался в штрафную гостей и покатил мяч левее на Алекса Сандро, бразилец в одно касание классно прострелил на Гонсало Игуаина, а тот элегантно разобрался в два касание, закатив мяч с левой ноги в дальний угол из-под защитника – 3:0. Тут же Игуаин мог оформить дубль. Куадрадо промчался по правому флангу и вывел аргентинского форварда практически один на один с вратарем соперника, Игуаин с острого угла попытался перебросить Краньо, но голкипер гостей спас свою команду.

Концовка матча прошла под диктовку действующего чемпиона страны, который умело контролировал мяч. Хотел было неугомонный Дибала довести счет до неприличного, но его удар в компенсированное время оказался немногим неточный. "Ювентус" прекрасной игрой и результатом начинает отстаивать чемпионский титул.

"Ювентус" – "Кальяри" – 3:0

Голы: Манджукич, 12 – 1:0. Дибала, 45+1 – 2:0. Игуаин, 66 – 3:0.

Нереализованный пенальти: Фариас, 39 – вратарь.

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Ругани, Лихтштайнер, Маркизио (Хедира, 62), Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Манджукич, Дибала, Игуаин (Матюиди, 71).

"Кальяри": Краньо, Капуано, Андреолли, Пизакане, Падоин (Педро, 63), Барелла, Чигарини (Дессена, 82), Фараго, Ионица, Фариас, Чоп (Сау, 81).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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